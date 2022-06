Colorado leidt in Stanley Cup tegen Tampa Bay met 3-1 en neemt optie op titel NHL

Colorado Avalanche heeft woensdag in het vierde finaleduel om de Stanley Cup, de trofee voor de kampioen in de Noord-Amerikaanse ijshockeycompetitie (NHL), zijn derde zege behaald. Colorado versloeg tweevoudig titelverdediger Tampa Bay in eigen zaal na overtime met 2-3 en leidt nu in de finalereeks met 3-1.

Colorado begon de finalereeks met twee zeges in Denver (4-3 na overtime en 7-0). In het derde duel milderde Tampa Bay in de eigen Amalie Arena na 6-2 winst tot 2-1, maar nu diept Avalanche de kloof richting titel weer uit.

De ploeg die als eerste vier keer wint, is kampioen. De volgende finalewedstrijd is vrijdag voorzien, op de ijsbaan van Denver. Als Colorado Avalanche dan de zege thuishoudt, pakt het de titel.

Tampa Bay won de Stanley Cup de voorbije twee jaar en is het eerste team sinds de Edmonton Oilers in 1985 dat zich drie keer op rij voor de finale kon plaatsen. De Californiërs kroonden zich in 2004 voor het eerst tot kampioen en mikken dus op een vierde titel.

Colorado mocht de Stanley Cup al twee keer mee naar huis nemen, in 1996 en 2001.