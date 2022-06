GEMEENTERAAD. Inflatie kost Peer 4 miljoen extra, maar oppositie vraagt lagere belastingen

Peer

Financiën: De inflatie zal de stad naar schatting 4 miljoen euro extra kosten voor de periode 2022 tot 2025. “Door de indexeringen zullen de komende drie jaren de loonuitgaven met 2 miljoen euro stijgen”, stelde schepen voor Financiën Raf Nelis (cd&v). “Een hele rekening die we opvangen met de 2,7 miljoen euro die we halen uit het exploitatieoverschot min de aflossingen van de kredieten.” Dit jaar zal het beleid de helft van haar investeringsprogramma van in totaal 56 miljoen euro hebben verwezenlijkt of gegund. “Voor de kredieten die we nog moeten aangaan voor de geplande investeringen, voorzien we veiligheidshalve een stijging van de interestvoet van 1,25% naar 2,5%. Dit betekent ruim 331.000 euro extra aan interesten. Sowieso zullen we in het najaar onze investeringsbudgetten moeten actualiseren op basis van de stijgende prijzen.” Nelis stelde dat het voorzichtige financiële beleid uit het verleden in deze moeilijke periode loont. “De extra belastinginkomsten uit de geïndexeerde lonen zullen we immers pas zien in 2024.” Oppositieraadslid Kathleen Soors (Appel) herhaalde haar pleidooi voor een belastingverlaging. “Altijd wordt naar tegenslagen verwezen, maar de overschotten blijven stijgen. Er zijn altijd mogelijkheden om bijvoorbeeld investeringen aan te passen aan onvoorziene uitgaven.”

Gronden: Schepen voor Plattelandsbeleving Dirk Colaers (cd&v) lichtte toe dat de stad tegenover het Dommelhuis twee percelen aan de Tettelstraat wil aankopen. “Ze kunnen worden ingeschakeld als extra parkeergelegenheid. Door hun ligging naast de Kleinbeek zijn ze geschikt voor maatregelen tegen de droogte en wateroverlast.” Een gedeelte van de percelen komt ook in aanmerking voor een mogelijke grondruil met de kerkfabriek in het kader van grondverwervingen voor het fietspadendossier aan de Deusterstraat.

Verkeer: In een toegevoegd punt pleitte oppositieraadslid Peter Smeets voor het autovrij maken van het centrum gedurende bepaalde periodes tijdens de zomermaanden. “Vorig jaar is een projectdossier opgestart rond de herinrichting van het marktplein, hierin zal ook het autoluw maken van het centrum worden onderzocht”, reageerde schepen Sigrid Cornelissen (cd&v). “Een dergelijke beslissing moet worden bekeken in combinatie met de bereikbaarheid die gegarandeerd moet blijven, en in overleg met alle betrokkenen. Dit vergt heel wat voorbereiding en daarom kunnen we het nu niet goedkeuren.” Toen Smeets bemerkte dat ook de andere oppositiefracties die redenering volgden, trok hij zijn punt in.