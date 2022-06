Bill Cosby gaat in beroep tegen veroordeling voor seksueel misbruik van tiener

De Amerikaanse komiek Bill Cosby gaat in beroep tegen zijn veroordeling voor seksueel misbruik van een 16-jarige in 1975. Dat heeft een woordvoerder van de acteur woensdag aangekondigd. Cosby werd dinsdag veroordeeld tot een schadevergoeding van 500.000 dollar voor het slachtoffer, de nu 64-jarige Judy Huth.

Deze zaak tegen de 84-jarige Cosby is een van de laatste, maar wel de enige rechtsgeldige veroordeling in een civiele procedure. Hij is door een zestigtal vrouwen beschuldigd van verschillende aanrandingen. De ster van de Cosby Show, die van 1984 tot 1992 liep, heeft altijd ontkend en houdt vol dat de seksuele relaties met wederzijdse toestemming gebeurden.

Woordvoerder Andrew Wyatt noemt de beslissing van de rechtbank een “verbluffende overwinning” voor de acteur: als Cosby ook een boete was opgelegd, zou dat volgens hem rond de 10 miljoen dollar gekost hebben. Tegelijk geeft Wyatt aan dat Cosby dus in beroep gaat, “wat betekent dat mevrouw Huth nooit een betaaldag zal krijgen van mijnheer Cosby, en dat haar geschatte oplopende rekeningen voor de juridische kosten (3 miljoen dollar of meer) nog vele jaren zullen openstaan”.