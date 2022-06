Kregen ze een platte band, dan moesten ze die zelf vervangen. En voor een lavement was kunst- en vliegwerk vereist. Vandaag werken ze met tablets en slimme brillen en vormt het Wit-Gele Kruis de grootste dienst voor thuisverpleging in België. Een blik op het leven van deze 85-jarige, die in het leven werd geroepen om een dijk op te werpen tegen de goddeloze socialisten.