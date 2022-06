“Mijn mening stond de president niet aan”: Cath Luyten bezoekt voormalig CD&V-voorzitter Johan Van Hecke in Oeganda

Samen runnen Van Hecke en De Temmerman het Kaazi Beach Resort aan het Victoriameer, het op één na grootste meer ter wereld. In Buurman, wat doet u nu? blikken ze samen terug op de afgelopen jaren. Het koppel leerde elkaar kennen in de jaren 90, toen hij nog voorzitter was van CVP – de huidige CD&V – en zij als journaliste werkte voor de VRT. Van Hecke was destijds getrouwd, zijn buitenechtelijke relatie werd hem door de partij niet in dank afgenomen. In 1996 nam hij zelf ontslag.

© © VRT

“Een ietwat donkere periode”, vertelt hij daarover aan Luyten. Al staat hij er niet te lang bij stil. “Ze is voorbij. Daar moet je niet meer van wakker liggen, je moet denken aan de toekomst.” En die toekomst speelt zich af onder de Afrikaanse zon, al ontsnapte Van Hecke ook daar niet aan kritiek uit eigen land. Zo werd hem verweten dat hij geld zou aanvaard hebben van een corrupt regime.

Van Hecke betwist in het programma niet dat hij al een paar keer met president Yoweri Museveni, intussen al 36 jaar president van Oeganda en volgens de oppositie een verkiezingsfraudeur, aan tafel zat. Hij bracht ooit zelfs een weekend door op zijn boerderij.

“Ik ben een kritische Museveni-lover”, klinkt het. “Hij heeft pacificatie gebracht, maar het is natuurlijk niet al goud wat blinkt. Er zijn dingen waar ik me vragen over stel. Hij zal ooit voor zichzelf moeten uitmaken dat het tijd is om de fakkel door te geven. Mijn mening over de oorlog in Congo stond hem duidelijk niet helemaal aan. Maar ik zei: Meneer de president, ik zou uw vriend niet zijn indien ik u dit niet zou kunnen vertellen. I appreciate it, zei hij.”

Prijs op het hoofd

De Temmerman, die als journaliste haar halve leven in oorlogsgebieden doorbracht, vecht nog steeds voor het goeie doel. Al is ze, met twee dochters van tien in huis, voorzichtiger geworden. “Ik zou niet willen dat mijn kinderen ooit doen wat ik gedaan heb. Als ze ooit toch in de journalistiek zouden stappen en naar oorlogen zouden trekken, zou ik mee willen gaan om een oogje in het zeil te houden.”

Drie weken oud waren Lara en Maya toen ze naar Oeganda verhuisden. Meer dan een klein mondje Nederlands spreken ze niet, ze werden volledig in het Engels opgevoed. “Als iedereen in je directe omgeving Engels spreekt, heeft het op den duur geen zin meer om dat Nederlands vol te houden. Ze hebben in het begin Nederlandse les gevolgd, maar we hebben dat stopgezet. Ze vonden het niet leuk.” Toch een gebrek aan discipline, besluit vader Van Hecke met een grimas. Ook van hem.

In Oeganda zet Els De Temmerman haar liefdadigheidswerk voort. Soms nog steeds op gevaar voor eigen leven. Zo zette rebellenleider Joseph Kony een prijs op haar hoofd. — © VRT

De Temmerman mag dan niet meer rechtstreeks in oorlogssituaties terechtkomen, ze runt nog steeds opvangcentra voor door rebellen ontvoerde kinderen, kindsoldaten en hun kinderen. Soms op eigen risico, want rebellenleider Joseph Kony zette een prijs op haar hoofd. “Ik heb even bescherming gekregen van de regering. Eigenlijk zagen ze me liever vertrekken, maar ik kon die kinderen niet achterlaten.”

Intussen runt ze ook een nieuw voedselproject om ‘stunting’ in Afrika tegen te gaan. Fysieke en mentale ontwikkelingsachterstand is dat, te wijten aan een gebrek aan essentiële voedingsstoffen. “In Oeganda is er geen voedseltekort, maar men eet hier bijna enkel koolhydraten.” Daarom leert De Temmerman de bevolking verschillende soorten groenten en fruit kweken via haar organisatie.

