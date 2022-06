Hij maakte de Luikse luchthaven groot, maar verrijkte vooral zichzelf: wie is Luc Partoune, de dandy die 25 jaar CEO was van Liège Airport?

Luc Partoune, de dandy met het strikje die 25 jaar CEO van Liège Airport was en die vorige week werd aangehouden voor corruptie, is onder voorwaarden weer vrijgelaten. Niet dat hij uit de problemen is. De man die de luchthaven van Luik groot maakte - hij wordt omschreven als intelligent, capabel en autoritair - beloonde zijn vrienden met onbestaande jobs en zichzelf met luxereizen en sigaren.