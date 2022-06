Disney zet de deur weer op een kier voor Depp

Johnny Depp trok onlangs aan het langste eind in het juridisch gevecht tegen zijn ex Amber Heard, en plots is hij weer welkom bij Disney.

Johnny Depp trok onlangs aan het langste eind in het juridisch gevecht tegen zijn ex Amber Heard, en plots is hij weer welkom bij Disney. Tijdens de Pirates of the Carribean-show in Disneyland Parijs verscheen een afbeelding van de acteur als Captain Jack Sparrow voor het eerst sinds 2018 op het Magic Castle.

De Amerikaanse filmstudio Disney, verantwoordelijk voor de Pirates of the Caribbean-film reeks, nam in 2018 afstand van Depp toen deze door zijn ex-vrouw werd beschuldigd van mishandeling en wiste langzaam maar zeker alle associatie tussen Depp en zijn favoriete kapitein Jack Sparrow uit. Hoewel het er alle schijn van heeft dat Disney Depp weer in zijn hart probeert te sluiten, staat de filmster zelf nog niet te springen om een hereniging. Hij liet onlangs optekenen dat zeer diepe wonden zijn geslagen en niet zomaar weer wil doen alsof er nooit een probleem was.