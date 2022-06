Ze schieten overdag, want ‘s nachts is de pakkans groter: hoe ook in ons land een oorlogszone ligt

Ze schieten overdag, want ’s nachts is de pakkans groter. En ze schieten in elkaars benen, puur om te intimideren. In Sint-Jans-Molenbeek woedt al maanden een drugsoorlog, met in de hoofdrol schietgrage Marokkanen en Albanezen. Na maanden krijgt de Molenbeekse burgemeester gehoor: vandaag mag ze op de koffie bij minister Verlinden. “Al zullen agenten van buitenaf niets aan het probleem veranderen.”