Stijgende prijzen treffen ook bos- en zeeklassen: scholen dringend op zoek naar oplossingen

Het Sint-Barbaracollege in Zottegem is één van de scholen die deze week bericht hebben gekregen dat de prijzen voor de geplande zeeklassen volgend schooljaar ferm stijgen. De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan in september naar Oostduinkerke. Het jeugdvakantiecentrum heeft de prijzen met tien procent opgeslagen.

“We betalen nu 22 euro meer per leerling”, zegt Sigrid Vermaerke van de Zottegemse school. “Alle begrip voor de organisatie. Zij zitten zelf enorm verveeld met de situatie. Ook voor ons is het vervelend, want wij hadden de prijzen al gecommuniceerd aan de ouders. De zeeklassen zijn twee jaar geleden geboekt. We kunnen niet anders dan de extra kostprijs doorrekenen aan de ouders. Gelukkig zaten we voor volgend schooljaar ruim onder de maximumfactuur (het maximumbedrag dat scholen aan ouders mogen aanrekenen, red.). We hadden nog wat speling.”

Aanleiding voor de stijgende prijzen is de nijpende situatie in de jeugdverblijven. De vereniging Openluchtklassen of VOK, dat logistieke en pedagogische ondersteuning levert aan scholen in het katholiek onderwijs voor bos- en zeeklassen, trekt daarover aan de alarmbel. “Na twee coronajaren zonder inkomsten zijn de energie- en personeelkosten ontzettend gestegen”, zegt directeur Marina Claes. “Ook de voedselprijzen spelen een belangrijke rol, want openluchtklassen zijn meestal met volpension. Van de vijftig verblijven waar wij mee samenwerken zijn er al vijf die hun deuren sluiten.”

Caroline Krimpenfort. — © Bart Borgerhoff

Het probleem is dat de prijzen voor het schooljaar 2022-2023 zijn berekend in juni 2021. De prijsstijgingen zitten daar dus niet in vervat. De jeugdverblijven onderhandelen daarom met de scholen om toch tot een vergelijk te komen. “Wij werken al met heel kleine marges”, zegt Caroline Krimpenfort van jeugdverblijf Het Klokhuis in Borgloon. “De prijs van brood, melk, water, energie. Alles is gestegen. We moeten de prijs wel optrekken, of we houden er niets aan over. Zonder activiteiten gaan we voor een midweek aan volpension van 140 naar 165 euro.”

Openbloeien

Bij Plattelandsklassen vzw spreken ze van een prijsstijging van gemiddeld 10 procent, wat overeenkomt met de inflatie. Voor een vijfdaagse is dat al snel 20 euro extra per leerling. De centra proberen creatief te zijn en stellen bijvoorbeeld voor om slechts drie dagen te komen, in plaats van de volle vijf. “Langs de andere kant zou dat een bijzonder jammerlijke evolutie zijn voor de ontwikkeling van kinderen”, zegt Caroline Cumps van Plattelandsklassen. “Kinderen uit de steden komen bij ons in contact met dingen die ze anders nooit zien. Ze bloeien echt open tijdens zo’n meerdaagse uitstap.” Andere stellen voor om eigen picknicks mee te brengen in plaats van warm te eten in het centrum, of om een eigen slaapzak mee te brengen in plaats van de lakens te gebruiken.

Ook scholen moeten creatief zijn en snoeien in andere uitstappen, bijpassen uit eigen middelen of meer spaghetti-avonden organiseren. “In sommige scholen met veel kansarme kinderen hebben ouders het al moeilijk om die sommen te betalen”, zegt Peter De Donder, coördinator van Plattelandsklassen. “Eigenlijk zou er een systeem moeten bestaan waarbij die kinderen korting krijgen voor meerdaagse schooluitstappen. Anders vrees ik dat het aantal lege stoeltjes in de bus alleen maar zal toenemen.”