Alain Bloeykens plukt vier zomers getinte Chileense wijnen uit het rek

Status quo in het wijnlandschap: voor het vierde jaar op rij staat Chili voor de best verkochte wereldwijn in ons land. Zowel wit als rood, al zit Zuid-Afrika in wit Chili op de hielen en voelt het op het vlak van rood buurland Argentinië naderen. Merkwaardig: veel nieuwe huizen zijn er niet te vinden op het schap. De gevestigde waarden breiden hun aanbod wel gevoelig uit. Wij plukten vier zomers getinte Chilenen uit het rek.