“Dit is de moeilijkste kalender die ik in twaalf jaar moest maken”, zei kalendermanager Nils Van Brantegem. Sinds maart werd er aan geknutseld, met behulp van universiteitsprofs uit Gent en Maastricht, maar finaal is hij wel uit de koker: de voetbalagenda voor komend seizoen. En die is toch bijzonder.