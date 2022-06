“Bel alstublieft de politie”: Café redt verkrachtingsslachtoffer dankzij boodschap op bestelling

Een Iers ontbijt, een cheeseburger en een alarmerende boodschap bij een bestelling: het personeel van het Chipper Truck Café in New York werd zondag opgeschrikt toen ze plots de politie moesten bellen. Een 24-jarige vrouw, die was verkracht door een man die ze had ontmoet op een datingapp, kon op die manier het personeel waarschuwen. “Bel de politie”, schreef ze. “En maak het niet te opvallend.”