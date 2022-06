Rupert Murdoch en Jerry Hall gaan scheiden

Voor media-icoon Rupert Murdoch is het al de vierde keer dat hij split van zijn echtgenote. De miljardair en zijn vrouw, actrice en model Jerry Hall, zouden namelijk aan scheiden denken. Dat meldt TheNew York Times op basis van enkele welingelichte bronnen. Murdoch was in het verleden al getrouwd met het Australische model Patricia Booker, de Schotse journaliste Anna Maria Torv en de Chinees-Amerikaanse onderneemster Wendi Deng.

Ook voor zijn 26 jaar jongere partner was het niet het eerste huwelijk. Zij was in het verleden getrouwd met The Rolling Stones-zanger Mick Jagger, maar hun huwelijk werd in 1999 nietig verklaard.

Murdoch en Hall stapten in 2016 in het huwelijksbootje. Hij tweette toen dat hij de “gelukkigste man in de wereld” was. Maar het heeft uiteindelijk toch niet mogen zijn.

Volgens The New York Times zouden mensen die dichtbij het koppel staan “verrast” zijn door hun scheiding. De krant meldt ook dat er waarschijnlijk niets zal veranderen aan de eigendomsstructuur van de vele bedrijven die hij bezit, waaronder de moedermaatschappijen van Fox News en The Wall Street Journal. De aandelen van de familie Murdoch in de bedrijven die hij heeft opgericht, zijn ondergebracht in een strikt beheerde trust. Murdoch verdeelt het stemrecht over zijn vier oudste kinderen - Lachlan, Elisabeth, James en Prudence - en heeft het zo geregeld dat hij nooit weggestemd kan worden.

Zelfs op 91-jarige leeftijd is Murdoch één van de meest invloedrijke mensen in het medialandschap. Hij is de eigenaar van honderden lokale, nationale en internationale publicaties waaronder The Sun, The Times, The Daily Telegraph, the New York Post en The Wall Street Journal. Maar hij bezit ook nieuwszenders zoals Sky News Australia en Fox Nieuws. Hij hoort daardoor ook bij de 100 rijkste mensen ter wereld.

(sgg)