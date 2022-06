Julie Vanloo en Belgians Cats spelen met Egypte en pakken twee op twee op WK 3x3: “Ik wil nog een matchke spelen”

Tegen Mongolië gierden de zenuwen nog door de kelen van de Belgian Cats op het WK 3x3 in Antwerpen. Tegen Egypte veel minder, want het Belgische viertal maakte gehakt van de tegenstand op weg naar een 19-6. Julie Vanloo knalde een paar tweepunters binnen en leidde de show.

Na de nerveuze winst tegen Mongolië (FIBA 6) brachten de Belgian Cats tegen Egypte (FIBA 12) in een weer uitverkochte kuip (2.000 toeschouwers) op de Groenplaats meer dan bevestiging.

Julie Vanloo, Ine Joris, Laure Resimont en Becky Massey dolden met Egypte en namen meteen afstand: 9-2 en 13-2. Uiteindelijk wonnen de Belgian Cats met 19-6. Door het forfait van de Dominicaanse Republiek zijn de 3X3 Cats in poule C meteen zeker van een stek in de 1/8ste finales. Als ze vrijdag op de slotwedstrijd winnen van Polen, de nummer 3 van de wereld, zijn ze groepswinnaar en dus rechtstreeks gekwalificeerd voor de kwartfinales.

Vanloo mocht het komen uitleggen voor de microfoon. Bijna kreeg ze nog een reclamebord op zich, maar de guard had het gevaarte gezien. “Yes siiiiiir”, riep ze enthousiast richting het talrijk aanwezige publiek. “Tijdens de eerste wedstrijd waren we zo nerveus, maar die stress is nu weg. Ik zou nu nog een wedstrijd kunnen spelen, komaan. (lacht) Het publiek speelt een enorm grote rol, dat kan je eigenlijk niet uitleggen. Ik geniet hier echt van. Nu hebben we een dag om ons voor te bereiden op de wedstrijd tegen Polen, een moeilijke tegenstander. Maar we zullen er klaar voor zijn.”

De Belgian Lions openden dinsdag reeds hun WK met twee vlotte zeges, achtereenvolgens tegen Slovenië en Egypte. Donderdag nemen ze het op tegen de VS en Oostenrijk.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen dingen twintig landen mee naar de wereldtitel. Deze landen zijn verdeeld over vier poules van vijf. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Vanaf de kwartfinales is er een knock-outformule. De tweede en derde van elke poule spelen eerst nog achtste finales. Voor de nummers vier en vijf eindigt het toernooi na de groepsfase.

