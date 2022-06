Wat nu? Dat is de vraag die ze zich bij Studio Brussel stellen. De radiozender heeft in het voorjaar de laagste luistercijfers in meer dan tien jaar behaald. Daarmee zakt StuBru van de derde naar de zesde plaats. “Hier moeten we lessen uit trekken”, zegt Els Van de Sijpe, directeur radio en audio bij de VRT.