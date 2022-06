Parkeervakken in midden van de weg moeten auto’s trager doen rijden, maar leiden tot verwarring: “Ideaal en mooi? Dat zeker niet”

Nieuwe parkeerstroken in het midden van de Dianalaan in Berchem veroorzaken verwarring en zijn niet voor iedereen duidelijk. De witte lijnen zijn naast de oude parkeerstroken getrokken en moeten auto’s trager doen rijden. Sommige buurtbewoners zijn wel tevreden dat het district iets onderneemt om de zone 30 in de straat af te dwingen, maar vinden de nieuwe vakken geen perfecte oplossing. “Is dat ideaal? Is dat mooi? Nee, dat vinden wij zeker niet”, zegt Bo Bettens van buurtcomité ‘Rustig aan in de Dianalaan’. “We wachten nu op de structurele heraanleg.”