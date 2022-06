Tom Dumoulin na zilver op NK tijdrijden: “Alle mensen die vinden dat ik die WK-plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken”

Bauke Mollema heeft woensdag in Emmen de Nederlandse titel tijdrijden veroverd. De renner van Trek-Segafredo was over 29,4 kilometer verrassend sneller dan Tom Dumoulin. Het verschil bedroeg ruim een halve minuut. Het brons was voor Daan Hoole.

Het was voor de 35-jarige Mollema de eerste keer dat hij deelnam aan het NK tijdrijden. Dumoulin slaagde er niet in zijn vijfde nationale titel te veroveren. Die zal er ook niet komen, want de Limburger van Jumbo-Visma beëindigt aan het einde van dit jaar zijn loopbaan.

“Ik baal hier wel van en ben teleurgesteld”, zegt een eerlijke Dumoulin op de website van de ploeg. “Het was gewoon niet goed genoeg om te winnen. Na mijn opgave in de Giro heb ik veel rust genomen, waardoor ik hoopte dat dat zou helpen. Ik heb me door mijn rugklachten niet kunnen voorbereiden zoals ik wilde en dan kom je vandaag tekort. Natuurlijk had ik graag die vijfde titel behaald.”

“De start ging niet helemaal vlekkeloos, want de starter hield me niet goed vast”, klinkt het. “Daardoor dreigde ik om te vallen en moest ik er even inkomen, maar alleen door dat voorvalletje loop je de trui natuurlijk niet mis. Met mijn motivatie is niets mis, want ik ben echt nog gefocust op de komende koersen. Ik wil het seizoen en mijn carrière mooi afsluiten. Op het WK in Australië wil ik echt nog een keer gaan knallen. Ik haal nog altijd alles uit de kast om te presteren.”

Bij Het Algemeen Dagblad bleef Dumoulin iets minder lief toen hij een vraag kreeg over het WK tijdrijden. “Ik heb gelezen dat ik mijn selectie voor het WK cadeau krijg. Ik weet niet of jullie mijn uitslagen van de afgelopen WK’s en de grote internationale tijdritten hebben gezien? Volgens mij is er maar één iemand in Nederland die aanspraak maakt op die WK-plek en dat ben ik. Ik ben echt helemaal klaar met die discussie, daar word ik zelfs kwaad van. Hoezo twijfelen mensen daar over? Ik haal de ene na de andere medaille op het WK en dan zijn er mensen die daarover een discussie durven aan te zwengelen. Op de Spelen (zilver, red.) heb ik al bewezen dat het een non-discussie is. Het is gewoon triest. Ze zoeken het maar uit. Dat is een zere plek ja. Ik ben heel blij met het vertrouwen dat ik van Koos krijg, maar ik moet er ook voor rijden. Alle mensen die vinden dat ik die plek cadeau krijg, kunnen lekker in de stront zakken.”