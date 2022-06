De cijfers over de aardbeving van woensdag spreken elkaar wat tegen, maar ze schommelen tussen 5,9 en 6,1. “Dat is zwaar, maar niet uitzonderlijk”, zegt seismoloog Koen Van Noten. “Jaarlijks zijn er honderd van die aardbevingen verspreid over de hele planeet.” Toch stond de balans woensdagnamiddag al ruim op 1.000 dodelijke slachtoffers minstens 1.500 gewonden. Hoe komt dat?