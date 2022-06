“Het wordt zwoel en zeer warm vandaag met kans op een plensbui”

Vandaag wordt het in Limburg zeer warm met maxima in de buurt van 30°C. Vanwege de vrij hoge luchtvochtigheid zal het zwoel gaan aanvoelen.

We krijgen in de loop van de dag zeker nog mooie zonnige perioden maar er verschijnen ook stapelwolken op het toneel. Hier en daar kan zo’n stapelwolk uitgroeien tot een plensbui, mogelijk met onweer erbij. Op meerdere plaatsen zal het echter volledig droog blijven, wáár de buien uiteindelijk vallen is een loterij. De weercomputers gaan er op woensdagavond van uit dat de meeste buien buiten Limburg blijven.

De wind komt uit het zuiden tot oosten en is zwak tot soms matig van kracht. Tijdens een goed ontwikkelde bui zou er eens een rukwinden tot 50 a 60 km/u kunnen inzitten, maar de kans dat dit net op jouw locatie gebeurt is dus klein.

In de nacht naar vrijdag blijft de kans op buien aanwezig. In de eerste plaats voor het oosten van de provincie maar ook elders valt een regen- of onweersbui niet uit te sluiten. Het wordt een zwoele nacht met minima rond 18°C.

