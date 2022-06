Ysaline Bonaventure geraakt niet voorbij tweede kwalificatieronde Wimbledon

In de tweede kwalificatieronde ging onze landgenote in twee sets onderuit tegen de Amerikaanse Catherine Harrison (WTA 264): 7-5 en 6-1 na 1 uur en 22 minuten. Bonaventure mikte op een tweede hoofdtabel in Londen. Drie jaar geleden werd ze er in de eerste ronde uitgeschakeld.

Eerder op woensdag kon Yanina Wickmayer (WTA 604) zich wel plaatsen voor de derde en tevens laatste kwalificatieronde. Op court 12 haalde onze landgenote het in twee sets probleemloos van de Bulgaarse Isabella Shinikova (WTA 217): 6-0 en 6-3 na 50 minuten. Eerder had Wicky in de openingsronde reeds de Oostenrijkse Julia Grabner (WTA 141) uit het toernooi geklopt. In de laatste kwalificatieronde staat ze tegenover de winnares van het duel tussen de Slowaakse Rebecca Sramkova (WTA 219) en de Zuid-Koreaanse Su Jeong Jang (WTA 158).

De 32-jarige Wickmayer, in 2009 halvefinaliste op het US Open, gaat voor een dertiende deelname aan het grasgrandslam. Voor haar zwangerschapsverlof was ze er van 2008 tot 2019 onafgebroken bij. In 2011 schopte ze het tot de achtste finales.

Elise Mertens (WTA 30), Alison Van Uytvanck (WTA 46), Maryna Zanevska (WTA 68) en Greet Minnen (WTA 89) zijn al zeker van hun plaats op de hoofdtabel, net als de afscheidnemende Kirsten Flipkens (WTA 257), die gebruik maakt van een beschermde ranking.