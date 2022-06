“Mensen graven graf na graf”: meer dan 1.000 doden en 1.500 gewonden na zware aardbeving in Afghanistan

Minstens 1.000 doden en 1.500 gewonden. Dat is de loodzware balans na de aardbeving in het noordoosten van Afghanistan. Het epicentrum van de beving lag in de provincie Paktika nabij de grens met Pakistan. Heel wat slachtoffers liggen nog onder het puin en de reddingswerken in het bergachtig gebied verlopen moeizaam. Verwacht wordt dat de dodentol nog gaat oplopen. Het regime van de taliban heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd.