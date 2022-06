Opnieuw geen Charly Musonda bij Zulte Waregem: “Om familiale redenen”

Bij Musonda wordt dan al snel gedacht aan een fysiek euvel, maar daar is volgens Zulte Waregem-trainer Mbaye Leye niets van aan. “Het heeft niets te maken met oudere blessures of een nieuwe blessure. Het gaat om een familiaal probleem en we wisten dat hij niet de hele week zou kunnen komen. Normaal gezien sluit hij volgende week weer aan.”

Geen blessure dus, aldus Leye. Toch wordt een mogelijke toekomst voor Musonda bij Essevee door de buitenwereld al stevig in vraag gesteld. Daar wil Leye evenwel niets van weten. “Het heeft geen zin om het te pushen. Charly is een vrije speler en als hij bij ons wil meetrainen om ritme op te doen, dan is hij altijd welkom. Als wij dan vinden dat hij fit oogt en hij wil blijven, dan kunnen we een akkoord proberen te vinden.”