Tongeren pakt 'kankerplek' in het centrum van de stad aan. — © TV Limburg

Tongeren pakt met de site van het vroegere het klooster van de Zusters van Maria een kankerplek in het centrum aan. Bij verbouwingswerken in 2015 stortte het klooster grotendeels in, waarna de instabiele restanten zijn gesloopt. Na een lange onteigeningsprocedure voor het Tongerse vredegerecht kon het stadsbestuur de site verkopen aan een ontwikkelaar op voorwaarde dat ze het beschermde stadsgezicht weer opbouwen.