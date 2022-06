Alexys Brunel (UAE Team Emirates) stapt op zijn 23ste uit het vak

De Fransman ondertekende de voorbije winter pas een verbintenis van twee seizoenen met de ploeg van Tadej Pogacar. Hij debuteerde op zijn 21ste bij Groupama-FDJ, waarvoor hij ook in het Devolopment Team reed. Brunel was een gevierd jeugdrenner, die als junior onder andere La Philippe Gilbert won, Europees kampioen tijdrijden werd en ook Gent-Wevelgem op zijn palmares schreef. Ook bij de U23 werd hij tot twee keer toe Frans kampioen in het tijdrijden. Bij de profs won hij al meteen een etappe in de Ster van Bessèges.

Maar nu is het voorbij. Brunel bedankte UAE Team Emirates om de geboden kansen, maar zei dat het “tijd is om andere uitdagingen aan te gaan.” Ploegmanager Mauro Gianetti liet in een communiqué optekenen dat ze in de eerste seizoenshelft al flitsen van zijn klasse zagen, “maar er is meer dan alleen maar de renner. We praten over mensen. We aanvaarden volledig zijn besluit om met dit vak te kappen en wensen hem het allerbeste in wat hij nastreeft.”

De laatste koers die Bunel reed, was de Grand Prix de Morbihan op 14 mei in een eerste seizoenshelft waarin hij amper 22 koersdagen telde.