Zo’n 180 Ryanair-vluchten geannuleerd tot en met zaterdag

Ryanair is begonnen met vluchten te annuleren, als gevolg van de aangekondigde staking van vrijdag tot en met zondag bij het cabinepersoneel en de piloten. Dat zegt Didier Lebbe van de Franstalige christelijke vakbond (CNE) woensdag in de vooravond. Volgens informatie die de vakbonden ontvingen, zou het gaan om een 180-tal vluchten de twee eerste dagen.

De grootste hinder is voor de luchthaven van Charleroi, waar vrijdag en zaterdag telkens een 80-tal vluchten zouden worden geschrapt, heen- en terug gecombineerd. Op Brussels Airport zou het gaan om een tiental annulaties per dag. Enkele afgelaste vluchten zijn al te zien op de website van de luchthaven van Zaventem. Voor zondag zijn er nog geen aantallen bekend.

Het sociaal conflict houdt verband met mislukte onderhandelingen over een nieuwe cao. Volgens de CNE en haar Vlaamse tegenhanger ACV respecteerde Ryanair in zijn voorstellen de Belgische arbeidswetgeving niet. Er wordt ook geklaagd over fouten in de loonfiches. Daarnaast wordt er ook elders in Europa bij Ryanair gestaakt.

