Nederlandse “pedopartij” heft zichzelf op na arrestatie van oprichter in Mexico

De Nederlandse Partij voor Naastenliefde, Vrijheid en Diversiteit heeft zichzelf voor de tweede keer opgeheven nadat hun partijleider in Mexico werd gearresteerd op verdenking van het bezit van kinderporno en mensenhandel. Dat schrijft Het Algemeen Dagblad. De partij die ook bekendstaat als de “pedopartij” kwam de voorbije jaren al verschillende keren in opspraak.

De partij zelf rept geen woord over de arrestatie van oprichter Nelson M. in Mexico. De man werd ook al in Nederland verdacht van het voortzetten van de verboden pedofielenvereniging Martijn en van het bezit van 10.000 afbeeldingen met kinderporno. M. vluchtte hierdoor naar Mexico, waar hij politiek asiel aanvroeg. De partij ligt echter al jaren onder vuur door hun omstreden en radicale ideeën. zo pleitte de partij er eerder al voor om seks met minderjarigen te legaliseren en staat er in het partijprogramma dat ze kinderpornografie niet langer strafbaar willen maken.

Het is niet de eerste keer dat de partij besluit om te stoppen. Eerder in 2010 gebeurde dat al wegens een gebrek aan steun en een petitie om de partij te verbieden. Die petitie leverde maar liefst een half miljoen handtekeningen op. In 2020 werd de partij weer opgestart.