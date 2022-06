Na ruim twee jaar coronamiserie wil brouwerij Haacht weer moedig voorwaarts. Maar de twee takken van het familiebedrijf achter bieren als Primus, Keizer Karel en Super 8 zijn het oneens over de manier waarop. Spil in het verhaal is Frédéric van der Kelen, de 89-jarige patriarch die van geen wijken wil weten.