Oekraïne geeft Rusland een zware klap met nieuwe aanval op Slangeneiland

Op satellietbeelden is de schade, aangericht door de Oekraïense strijdkrachten, te zien. Zo is duidelijk brandende vegetatie alsook een brandende toren te zien. Tijdens het gevecht werden een radarstation en verschillende voertuigen beschadigd.

Het is intussen de zoveelste klap voor Poetin die al “buitengewoon veel verliezen heeft geleden”, aldus de Britse inlichtingendienst. Het ministerie van Defensie zei ook dat de verouderde wapens en uitrustingen een overwinning in de weg staan en het Kremlin nu ook reserve-eenheden zal moeten inzetten in de Donbasregio om de verliezen op te vangen.

Satellietbeeld van het Slangeneiland na de aanval — © AFP

Strategisch eiland

Het Slangeneiland – dat zo’n 100 hectare groot is – is voor beide partijen een waardevolle strategische plek omdat het in de Zwarte Zee ligt en vlak bij de zuidelijke kustlijn van Oekraïne. Rusland heeft het eiland bij het begin van de oorlog al aangevallen en is er grotendeels in geslaagd om het onder controle te ouden. Maar de Russische troepen zijn sindsdien wel geregeld het doelwit van bombardementen.

In februari weerklonk op het eiland de – intussen wereldberoemde – oproep van de Oekraïense grenswachter Roman Hrybov: “Russisch oorlogsschip, rot op”. Hrybov en zijn kompanen werden aangevallen nadat de Moskva, een belangrijk Russisch oorlogsschip, hen had bestookt met artillerievuur. Aanvankelijk werd er gedacht dat de Oekraïense strijdkrachten gestorven waren tijdens de aanval maar wonder boven wonder overleefden ze.

De recentste aanvallen op het eiland komen er dagen nadat een sleepboot van de Russische marine, die bemanning en bewapening naar het eiland vervoerde, aangevallen werd en vernietigd werd. Het was de eerste keer ook dat Kiev aangaf dat het een Russisch vaartuig had verwoest door het gebruik van Westerse antischeepsraketten.