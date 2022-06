Deen Sören Kragh Andersen (Team DSM) niet geselecteerd voor de Tour en voor volgend jaar hoog op het verlanglijstje van Alpecin-Fenix

Dat zou weleens – na de spurter Kaden Groves (Team BikeExchange-Jayco) – de tweede inkomende transfer kunnen zijn van Alpecin-Deceuninck, zoals het ProTeam van Mathieu van der Poel vanaf 1 juli door het leven gaat. De Roodhoofts zijn bezig de ploeg nog verder uit te bouwen met het oog op de verwachte WorldTour-licentie van de volgende drie jaren. Vóór 1 augustus kan door een UCI-reglement daarover niet gecommuniceerd worden, maar zowel Wielerflits als wij hoorden al Alpecin-Fenix vallen als de potentiële nieuwe werkgever van Sören Kragh Andersen.

Anderzijds moet het bijzonder pijnlijk zijn dat de dubbele Tourritwinnaar van 2020 niet eens de selectie haalde voor de Tour die voor het eerst in de geschiedenis in ‘zijn’ Denemarken start.

De ploegleiding liet evenwel weten dat ze voor het laatste deel van het seizoen nog ambities heeft met Sören Kragh Andersen. “Hij zal ook nog een geweldig programma rijden waarin we succes najagen. We kijken ernaar uit om het jaar en onze tijd samen goed af te sluiten. De ploeg die we voor de Tour geselecteerd hebben (rond Romain Bardet) is gemotiveerd en heeft hetzelfde doel.” Sören Kragh Andersen is al sinds 2016 onder contract bij de WorldTourploeg van Iwan Spekenbrink. Zijn broer Asbjörn (30) rijdt erbij sinds 2019, maar ook hij is einde contract.