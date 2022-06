In de Neeroeterenstraat in Opoeteren botste een 67-jarige fietser dinsdagavond tegen een plots openzwaaiende deur van een geparkeerde wagen. Gisteren overleed de Maaseikenaar aan zijn verwondingen. — © Mark Dreesen

Voor de tweede keer in twee weken tijd overleed een Limburgse fietser na een botsing tegen een openzwaaiend autoportier. Jaarlijks zorgen automobilisten of hun passagiers op deze manier voor gemiddeld 250 gewonden in Vlaanderen. Een derde van de ongevallen gebeurt met e-bikes.