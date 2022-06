Opnieuw prijs voor ‘Billie vs Benjamin’

Zonhovense actrice Charlotte Timmers (34) ziet haar serie ‘Billie vs Benjamin’ opnieuw in de prijzen vallen. De fictiereeks van Streamz is verkozen tot beste miniserie op het World Media Festival in Hamburg.

Het is niet de eerste buitenlandse bekroning: ook in Berlijn kreeg Billie vs Benjamin de trofee voor beste serie op het International TV Series Festival. Naast Timmers speelt ook acteur Ward Kerremans een hoofdrol en zijn er bijrollen voor Joke Emmers uit Pelt, Jeroen Perceval en Triggerfinger-frontman Ruben Block. De reeks van productiehuis Shelter volgt in de voetsporen van onder meer Down the Road, Make Belgium Great Again en Studio Tarara, die de voorbije jaren ook prijzen wonnen op het World Media Festival. Billie vs Benjamin is nu te zien op Streamz, en later bij VTM.(dvg)