Voetballer Kevin-Prince Boateng viert contractverlenging bij Hertha Berlijn met… 2.023 kebabs

De Ghanese voormalige international Kevin-Prince Boateng heeft zijn aflopende contract bij Hertha, waar hij ploegmaat is van Rode Duivel Dedryck Boyata, met één seizoen verlengd.

Om dat te vieren trakteert hij de fans op 2.023 broodjes kebab bij de eerste thuiswedstrijd van het nieuwe seizoen tegen Eintracht Frankfurt, zo maakte zijn club woensdag bekend in een ludieke aankondiging.

De intussen 35-jarige Boateng kon afgelopen seizoen niet meer rekenen op een basisplaats bij Hertha, dat via de barrages het behoud in de Bundesliga kon veiligstellen. In die barrageduels tegen HSV eiste hij echter een hoofdrol op en dat werd nu beloond met een contractverlenging bij de club waar hij ook de jeugdreeksen doorliep.

Tijdens zijn carrière speelde Boateng voor liefst veertien clubs, waaronder Dortmund, Tottenham, AC Milan en FC Barcelona. Zijn jongere halfbroer Jérôme Boateng, intussen bij Olympique Lyon, kwam voor de Duitse nationale elf uit.