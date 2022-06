Bilzen

Al tien jaar zetten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar van basisschool Rippetip in Beverst (Bilzen) zich in om het gebied rondom de slotgracht van natuurgebied De Motte samen met Natuurpunt en Orchis te beheren. Hun onvoorwaardelijke inzet werd nu bezegeld met het officiële peterschap over het natuurgebied.