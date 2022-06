Roemeens fenomeen David Popovici knalt naar tweede wereldtitel op WK zwemmen (al kreeg hij die een beetje cadeau)

LEES OOK. Roemeense wonderboy van het zwemmen werd klaargestoomd in Antwerpen: “Fysieke perfectie”

In de Hongaarse hoofdstad tikte de Roemeense sensatie, die werd klaargestoomd in het Antwerpse Wezenbergbad, in het prestigieuze nummer aan in 47.58 en daarmee was hij zes honderdsten van een seconde sneller dan de Fransman Maxime Grousset (47.64). Het brons ging naar de Canadees Joshua Liendo Edwards (47.71).

Enige kanttekening: olympisch kampioen Caeleb Dressel en olympisch vicekampioen Kyle Chambers gingen niet van start. Vorige zomer greep Popovici op de Spelen nog nipt naast de medailles.

© REUTERS

In Boedapest was het al zijn tweede goud: maandag werd hij reeds wereldkampioen op de 200m vrije slag. Met een chrono van 1:43.21 zette hij toen ook een nieuw wereldrecord bij de junioren neer. Op de 100m deed hij dat fijntjes over in de halve finales, toen hij 47.13 op de tabellen zette.

Met zijn zeventien lentes werd Popovici niet de jongste wereldkampioen op dit WK. Op de 200m vlinder bij de vrouwen ging het goud naar de vijftienjarige Summer McIntosh. De Canadese zette een chrono neer van 2:05.020 en was daarmee sneller dan de Amerikaanse Hali Flickinger (2:06.08) en de Chinese Yufei Zhang (2:06.32).

Zaterdag pakte McIntosh, die in augustus haar zestiende verjaardag viert, op de 400m vrije slag zilver, achter de nu nog ongenaakbare Katie Ledecky.