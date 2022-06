Rusthuisfactuur gemiddeld 123 euro duurder, maar wat als bewoners de factuur niet meer kunnen betalen?

Veel rusthuisbewoners zagen hun factuur de voorbije weken de hoogte ingaan. Dat is het gevolg van een extra indexaanpassing: woonzorgcentra mogen die voortaan om de zes maanden aanvragen, in tegenstelling tot één keer per jaar. Maar wat als de bewoners niet zomaar 123 euro of meer kunnen ophoesten om de rekening te kunnen betalen? Mogen ze weigeren? Wat zijn hun opties?