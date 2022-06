PSV laat oog vallen op Oekraïense toppers

PSV is inmiddels in de markt voor de Braziliaanse topverdediger Marlon van Shakhtar Donetsk. Dat wordt gemeld in internationale media. De 26-jarige Marlon werd vorig jaar door Shakhtar overgenomen van Sassuolo en heeft twee interlands voor het Braziliaans elftal achter zijn naam. PSV kan een linksbenige centrumverdediger goed gebruiken, omdat Olivier Boscagli het hele seizoen aan de kant staat door een kruisbandblessure.

Eerder werd al bekend dat PSV interesse heeft in de Braziliaans rechtsachter Dodo van Shakhtar Donetsk. Inmiddels heeft PSV zich voor de rechtsbackpositie versterkt met Ki-Jana Hoever, die voor één seizoen gehuurd gaat worden van Wolverhampton Wanderers. De dispensatieregeling houdt in dat profs, die in Rusland en Oekraïne onder contract staan, zonder huur- of transfersom elders een eenjarig contract aan kunnen gaan.

© EPA-EFE

Max naar Berlijn?

Wat betreft uitgaande transfers lijken zich ontwikkelingen aan te dienen rond Philipp Max. Union Berlin heeft het oog laten vallen op de Duitse linksback. De drievoudig Duits international ligt nog tot medio 2024 vast bij PSV, maar Union Berlin haalt hem graag terug naar de Bundesliga. De club uit Oost-Berlijn heeft een klapper op de transfermarkt gemaakt met de verkoop van Taiwo Awoniyi. De oud-speler van NEC, waar hij één seizoen actief was, gaat voor 20 miljoen euro verkocht worden aan Nottingham Forest. Awoniyi nam vandaag al afscheid van zijn ploeggenoten, onder wie Sheraldo Becker en Danilho Doekhi.

Union heeft nu de middelen om door te pakken voor Max, voor wie PSV twee jaar geleden 7,7 miljoen euro heeft betaald aan FC Augsburg. In Duitsland wordt ernstig betwijfeld of Union een vergelijkbaar bedrag wil neertellen. Meer dan 4 à 5 miljoen euro zou de Berlijnse club niet uit willen geven. Als Max verkocht wordt, krijgt de uittocht van spelers met een sterke connectie met de vertrokken trainer Roger Schmidt verder vorm.

Eerder vertrokken al Mario Götze (Eintracht Frankfurt), Vincent Müller (MSV Duisburg), Yvon Mvogo (terug naar RB Leipzig) en Eran Zahavi (in de belangstelling van Maccabi Tel Aviv en Botafogo). Ook Armindo Bruma (Fenerbahce) en Ryan Thomas (nog niet bekend) trokken in Eindhoven de deur achter zich dicht. Op korte termijn wordt ook de afronding van de overgang van Maxi Romero naar het Argentijnse Racing Club verwacht.