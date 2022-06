Samana Vliermaal-Zammelen trekt naar Lommel voor Mariahulde

De leden van Samana Vliermaal-Zammelen woonden de Mariahulde in Lommel bij.

Na een paar jaar afwezigheid werden de leden van Samana Vliermaal-Zammelen in Lommel hartelijk ontvangen door Koen en Elly. Na de koffie en taart gingen ze naar de kerk voor een mooie Mariahulde. Ze kuierden nog wat in het Mariapark waar heel wat kaarsjes aan de grot werden aangestoken. Terug in de kerk luisterden de bezoekers naar nog een muzikale Mariahulde. Tegen de avond genoten ze van een lekkere maaltijd verzorgd door de vele vrijwilligers.