Smulpapentocht onder een zomers zonnetje in Maasmechelen

Met temperaturen boven 30 graden gingen wandelaars weer op pad doorheen de maasdorpjes. Met smulbonnen in de hand werden ze getrakteerd op lekkere hapjes, drankjes en een vers ijsje onderweg. Een kaart in voorverkoop kostte 15 euro en daarvoor kregen ze heel veel terug op verschillende stoppunten. Een worstenbroodje, pasta, souvlaki met tzatziki en brood, Kompel-speciaalbier, een glaasje wijn, frisdrank, een vers ijsje en daarbovenop nog verse frietjes met frikandel. Bij aankomst kon je uitrusten in de loungezone en genieten van een frietje, lekker ijsje of frisse cocktail. Of juist uit de bol gaan in de feesttent met de Crazy DJ's. De smulpapentocht wordt jaarlijks georganiseerd door het oudercomité van de gemeentelijke basisschool Maasmechelen en de opbrengst wordt dan ook gebruikt voor activiteiten en ondersteuning van de kleuters en leerlingen.