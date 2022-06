Poolse gsmdief in de boeien geslagen dankzij camerabeelden

Heusden-Zolder

De politie heeft woensdagnamiddag een man van Poolse nationaliteit in de boeien geslagen omdat hij twee gsm’s had gestolen. De feiten gebeurden in de Dellestraat. Uit een vrachtwagen die op het industrieterrein stond geparkeerd, werden twee gsm’s gestolen. Dankzij camerabeelden in de buurt hadden de agenten een goed beeld van de dief. Die werd even later wandelend langs het kanaal gesignaleerd.

De gsm’s had hij nog bij zich. De man werd voor verhoor meegenomen naar het politiekantoor. Daar zat hij woensdagavond nog