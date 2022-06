Caeleb Dressel komt niet meer in actie in Boedapest op WK zwemmen

De Amerikaan Caeleb Dressel komt vanwege medische redenen niet meer in actie op het WK zwemmen in de Hongaarse hoofdstad Boedapest, zo maakte de Amerikaanse federatie woensdag bekend.

De 25-jarige Dressel gaf dinsdag reeds forfait voor zijn halve finale op de 100 meter vrije slag en de finale van de gemengde estafette (wisselslag).

De tweevoudige wereldkampioen en olympische kampioen op onder meer de 100 meter vrije slag won in Boedapest twee gouden medailles. Hij was de beste op de 50 meter vlinderslag en met het Amerikaanse team op de 4x100 meter vrije slag. Later dit WK zou hij ook nog deelnemen aan de 50 meter vrije slag en de 100 meter vlinderslag. Het WK duurt nog tot zaterdag.