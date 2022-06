‘Jaar van Tanja Groen’ ten einde: rond 1000 tips waarvan er 30 verder worden uitgezocht

Dat maakte het bestuur van Stichting De Gouden Tip donderdag bekend, bij het einde van het ‘Jaar van Tanja’.

Peter R. de Vries lanceerde de stichting vorig jaar op de verjaardag van Tanja Groen, 23 juni. Hij loofde daarbij 1 miljoen euro uit voor de tip die zou leiden tot de oplossing van de verdwijning.

De pakweg 1000 binnengekomen tips zijn allemaal bekeken en de meer concretere meldingen zijn doorgestuurd naar het coldcaseteam van de politie Limburg. Dat team is nog bezig met het natrekken en uitzoeken van 30 tips. Het uitgeloofde miljoen, opgehaald door crowdfunding, blijft beschikbaar voor het geval een van de ingekomen tips alsnog doorslaggevend blijkt. De stichting verwacht dat dit onderzoek voor het einde van het jaar wordt afgerond.

Steeds kleiner

Ondanks de hoge beloning en veel aandacht in de media is Tanja niet gevonden. „Wij beseffen dat de kans om haar te vinden steeds kleiner wordt, maar we zullen de hoop nooit opgeven”, zegt het bestuur van de stichting in een persbericht. “De Stichting en Corrie en Adrie Groen willen iedereen bedanken die zich het afgelopen jaar heeft ingezet om Tanja te vinden.”

De stichting staat sinds de moord op Peter R. de Vries onder leiding van zijn dochter Kelly de Vries. Over een paar weken wordt bekendgemaakt welke plannen de stichting voor de toekomst heeft.