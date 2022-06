Fotoshoot nooit zo snel uitverkocht: 420 baby’s worden gefotografeerd op reuzenwaterlelies

Mama Sabine Van Nieuwenhuyze (30) uit Nieuwenrode was bij de gelukkigen om zoontje Achil Rampelbergh tijdig in te schrijven. Achil is geboren op 18 maart 2022. — © GRL

Een recordaantal baby’s wordt dezer dagen in de Plantentuin van Meise gefotografeerd op een blad van de reuzenwaterlelies in de serre van de tropische draslanden. De traditionele fotosessie was in een half uur uitverkocht.

“In totaal worden 420 baby’s in vijf dagen tijd - dus 85 per dag - gefotografeerd”, zegt woordvoerder Manon van Hoye van de Plantentuin Meise. “Het is ook voor het eerst dat we vijf dagen fotograferen, zo spreiden we de fotomomenten iets meer en is het ook rustiger voor de baby’s. De fotograaf neemt ook zijn tijd en als de baby even onwennig is of weent, dan herleggen we die op de waterlelie.”

Het kan flink warm worden in de serre, merkt de woordvoerster op. “Daarom ook blijven de bezoekers niet te lang in de serre.”

Tot veertig kilo

“Er zijn enkel baby’s toegelaten van maximum één jaar oud. Zo’n reuzenwaterlelieblad is erg stevig en kan wel veertig kilogram dragen. In die zeventien jaar hebben we nooit een incident gehad. De baby ligt ook veilig op een dekentje en onze mensen zijn er constant bij om alles veilig te laten verlopen.”

“De fotograaf neemt naast een foto van de baby op het reuzenwaterlelieblad ook een gezinsfoto in de serre met de waterlelies. Na de fotosessie kan de familie genieten in onze nieuwe koffiebar op het Pachthof vlakbij het kasteel of onze kunstroute volgen.”