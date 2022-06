N-VA wil gerepatrieerde Syrische kinderen niet bij de grootouders

Deze week werden opnieuw zes vrouwen en zestien kinderen gerepatrieerd uit Syrië. Het gaat om minderjarigen die gezien hun omgeving een risico liepen op radicalisering. Volgens de federale regering is het daarom veiliger om hen hier op te vangen.

De zes vrouwen gaan onmiddellijk naar de gevangenis omwille van hun banden met IS. De kinderen gaan in de meeste gevallen naar de grootouders, maar Sminate vindt dat niet altijd verstandig.

“Het is in sommige van die familiale contexten dat de ouders zijn geradicaliseerd”, zei ze woensdag. “Ik vind het onbezonnen om die kinderen daar zomaar op te vangen.”

Het parlementslid wil dat Vlaanderen, dat bevoegd is voor de opvang, op zoek gaat naar alternatieven. “Het is de jeugdrechter die beslist waar de kinderen ondergebracht worden en welke begeleiding ze nodig hebben”, reageerde Crevits. “Ik begrijp dat u zich afvraagt of het verstandig is om ze onder te brengen bij de grootouders, maar ik ga me niet in de plaats stellen van de rechter.”