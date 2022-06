Veel zenuwen en weinig punten, maar wel een zege: Belgian Cats beginnen WK 3x3 met overwinning

Na een nerveus begin was het Becky Massey die de 3X3 Cats op sleeptouw nam en naar een 3-6-voorsprong stuwde. Mongolië toonde karakter, maar vormde niet echt een bedreiging voor de 3X3 Cats. Julie Vanloo met mooie inleggers, een energieke Ine Joris en een bedrijvige Laure Resimont loodsten de Cats na 6-7 en 8-9 naar een verdiende 8-12-overwinning.

“Het publiek was fantastisch”, aldus Massey, die met zes punten de topschutter van de Cats was. “Bedankt voor alle steun. Het is gewoon gek om een WK voor eigen publiek te kunnen spelen. In het begin van de partij moesten we even samenkomen met z’n vieren. Om te zeggen van: laten we dit doen. Er waren natuurlijk zenuwen, maar eerder gezonde zenuwen. Dan is het mooi dat je in een team speelt. We speelden best oké. Het is enorm warm. Nu recupereren en ons dan opladen voor de partij van vanavond tegen Egypte,” aldus nog Massey.

De Belgian Lions openden dinsdag reeds hun WK met twee vlotte zeges, achtereenvolgens tegen Slovenië en Egypte. Donderdag nemen ze het op tegen de VS en Oostenrijk.

Zowel bij de mannen als bij de vrouwen dingen twintig landen mee naar de wereldtitel. Deze landen zijn verdeeld over vier poules van vijf. De groepswinnaar plaatst zich rechtstreeks voor de kwartfinales. Vanaf de kwartfinales is er een knock-outformule. De tweede en derde van elke poule spelen eerst nog achtste finales. Voor de nummers vier en vijf eindigt het toernooi na de groepsfase.