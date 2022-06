Omdat everzwijnen zich almaar meer in bewoonde gebieden begeven, wil Genk meer doortastende maatregelen om de overpopulatie te beperken. — © Chris Nelis

Genk

De stad Genk gaat alle mogelijke middelen onderzoeken om de everzwijnenplaag in te dijken. “We krijgen steeds meer klachten. Er is niet alleen schade bij mensen thuis, maar ook in de natuur”, zegt schepen Toon Vandeurzen.