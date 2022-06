De Lijn zet extra (nacht)bussen tot bolderkarren in voor zomerfestivals

Op Rock Werchter, Paradise City en Pukkelpop kunnen zij ook een beroep doen op gratis bolderkarren om hun kampeermateriaal te vervoeren. Dat meldt de Vlaamse openbaarvervoersmaatschappij woensdag.

De Lijn zorgt deze zomer opnieuw voor extra vervoer bij een groot aantal evenementen. “Dat varieert van extra bussen tot nachtbussen. Zo weten bezoekers zich verzekerd van een vlotte verbinding zonder parkeerstress. Voor Tomorrowland zet De Lijn 89 extra bussen in. Reizen met de festivalpendel is inbegrepen in het toegangsticket”, haalt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) aan. Kiezen voor openbaar vervoer zorgt verder ook voor minder CO2. De Lijn wil een belangrijke partner zijn in het verduurzamen van de mobiliteit in Vlaanderen, luidt het.

Ook voor andere evenementen, zoals Pennenzakkenrock, Pukkelpop, Rock Werchter, TW Classic en Paradise City Festival, wordt een aanzienlijk extra busaanbod voorzien. Op zaterdag 25 juni zet De Lijn tussen 10 en 2 uur pendelbussen in vanaf Leuven Station om festivalgangers naar de festivalweide van TW Classic te brengen. Hiervoor kan vooraf een speciaal dagticket (7,50 euro) gekocht worden via de app, website of via sms. Ook het Treinticket TW Classic is geldig om met de pendelbussen te reizen.

Op Rock Werchter, Paradise City en Pukkelpop kunnen festivalgangers aan de stand van De Lijn, vlakbij de bushalte, een beroep doen op bolderkarren om hun kampeerspullen naar de kampeerplek te vervoeren.