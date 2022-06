Frontman van The Beach Boys Mike Love en acteur John Stamos. — © ISOPIX

Californië ligt komend weekend even in Hemiksem. Op Casa Blanca aan de Sint-Bernardusabdij weerklinken dan Surfin’ U.S.A., California Girls, Good Vibrations en andere sixtiesklassiekers van The Beach Boys. Mooie extra: de iconische groep brengt acteur John Stamos, vooral bekend uit Full House, als speciale gast mee.