Nationale kampioenschappen tijdrijden: Van Dijk imponeert, Ganna knalt naar Italiaanse driekleur en Mollema stunt

Ellen van Dijk is woensdag in Emmen voor de vijfde keer Nederlands kampioene tijdrijden geworden. Dat was geen verrassing. De 35-jarige renster van Trek-Segafredo is regerend wereldkampioene en verbeterde in mei nog het werelduurrecord.

Van Dijk kwam over 29,4 kilometer uit op een tijd van 35.55. Het zilver ging naar Shirin van Anrooij, die ruim een minuut toegaf. Brons was voor Riejanne Markus. Van Dijk was eerder nationaal kampioene in 2007, 2012, 2013 en 2018.

Vorig jaar was Anna van der Breggen nog de beste, maar de olympische wegkampioene van 2016 beëindigde afgelopen najaar haar loopbaan.

© AFP

In Italië mochten de mannen de weg op voor hun rit tegen de klok. Ook daar waren er geen verrassingen te noteren. Regerend wereldkampioen Filippo Ganna werd voor de derde keer Italiaans kampioen tijdrijden. Hij haalde het van Mattia Cattaneo en Edoardo Affini.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

Mollema klopt Dumoulin en pakt NK-titel tijdrijden

Het is Tom Dumoulin niet gelukt om bij het NK tijdrijden zijn titel te prolongeren. In zijn laatste Nederlandse kampioenschap ooit bleek debutant Bauke Mollema verrassend in de race tegen de klok te sterk in Emmen: 31 seconden om precies te zijn.

Het is voor Mollema zijn eerste NK-titel bij het tijdrijden. De Groninger mag komend seizoen - en dus ook in de Tour de France - rijden met de Nederlandse kampioenstrui tijdens tijdritten. Daan Hoole werd verrassend derde.

Dumoulin wist viermaal in zijn loopbaan de NK-titel tijdrijden te pakken, maar daar blijft het dus bij.