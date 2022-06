Zwaarbewapende militair, die gevaarlijker geacht werd dan Jürgen Conings, riskeert celstraf

Het Openbaar Ministerie heeft vier jaar cel gevorderd voor acht leden van motorclub No Surrender. Vijf van hen werden vorig jaar zwaarbewapend tegengehouden in Antwerpen. Een van de chauffeurs was een militair.

Het snelleresponsteam (SRT) van de Antwerpse politie hield op 22 mei 2021 rond 21.30u een Renault Twingo en een Ford Focus tegen op de Luitenant Lippenslaan in Borgerhout. Een getuige had de politie gealarmeerd nadat hij vijf mannen had opgemerkt die met wapens in de weer waren op de Boterlaarbaan in Deurne, overigens niet ver van het huis van Antwerps burgemeester Bart De Wever (N-VA).

Machinepistool en bivakmutsen

De Twingo werd bestuurd door Kevin P., die een geladen pistool onder zijn broeksriem droeg. Onder de passagierszetel vooraan, waar Emrah T. zat, bevond zich een verborgen ruimte met daarin een machinepistool type AK. Op de achterbank lag een sporttas met munitie. In de Focus, die door Yentl L. werd bestuurd, vond de politie een schietensklaar machinepistool type Scorpion aan de voeten van passagier Damiano E. Achteraan zat Wim V.L. In de auto werden ook handschoenen en bivakmutsen aangetroffen.

Opvallend detail: Yentl L. werkte als klusjesman op de militaire basis Kleine Brogel. Het feit dat hij zich had aangesloten bij No Surrender zorgde ervoor dat de militaire geheime dienst het onderzoek naar Jürgen Conings even op een zijspoor zette.

De vijf mannen droegen kledingstukken waaruit kon worden opgemaakt dat ze lid waren van motorclub No Surrender. Ze deden vaag over hun plannen of beriepen zich op hun zwijgrecht. Uit verder onderzoek bleek dat ze vertrokken waren aan een hotel in Evere, wat hun uitvalsbasis was. “Daar werden de wapens aangeleverd. Iedereen moet er weet van hebben gehad, want de wapens lagen binnen handbereik in de auto’s”, zei de procureur.

Ontvoering verijdeld?

Maar wat waren ze ermee van plan? Volgens de procureur waren ze op zoek naar iemand die de club schade had toegebracht. Die persoon was vermoedelijk A.A. In de gsm van Kevin P. werden twee video’s teruggevonden die aan het oude adres van A.A. in Kapelle-op-den-Bos werden gemaakt. In de gsm van Yentl L. werd dan weer een filmpje aangetroffen waarin te zien is hoe Kevin P. en Damiano E. bij de familie van A.A. in Antwerpen gingen aanbellen met de boodschap dat hij alles moest teruggeven wat hij gestolen had, anders ging hij problemen krijgen. In WhatsApp-berichten werd ook gesproken over een kelderruimte die klaar moest zijn, waaruit de procureur afleidt dat ze A.A. misschien wel wilden ontvoeren en hem daar gingen vasthouden.

Het vijfkoppige commando werd volgens het Openbaar Ministerie aangestuurd door Herman B., die binnen de Belgische afdeling van No Surrender de titel van ‘Gold President’ heeft. Hij gaf orders om samen te komen en regelde advocaten en geld voor de gearresteerde leden. Bij een huiszoeking op zijn adres werd een kopie van een proces-verbaal teruggevonden op naam van A.A., waardoor hij diens adres wist.

Ook zijn zoon Dave B., die de graad ‘Nomad’ heeft, en ‘Captain’ Elhassan A. zouden een leidinggevende rol hebben gehad in de zoektocht naar A.A. De vijf opgepakte leden stuurden hen video’s van de opdrachten die ze moesten uitvoeren, zoals van het bezoek aan de familie van A.A. Het Openbaar Ministerie vermoedt ook dat Elhassan A. de wapens naar het hotel in Evere had gebracht.

© BFM

“Vermoedens maar geen zekerheid”

De beklaagden ontkenden stuk voor stuk dat ze deel uitmaakten van een criminele organisatie. “Voor het plegen van welke misdaad zouden ze zich dan georganiseerd hebben? Het Openbaar Ministerie denkt en vermoedt veel, maar wat ze écht van plan waren, kan het niet met zekerheid zeggen. Het is evenmin aangetoond dat mijn cliënt opdrachtgever was. Het feit dat hij ‘Gold President’ wordt genoemd, betekent niet dat hij een leidinggevende functie heeft. Het is een eretitel voor verdiensten uit het verleden”, pleitte advocaat Yarni Geldof voor Herman B.

De meeste beklaagden betwistten ook dat ze weet hadden van de wapens in de auto’s. Alleen wie echt fysiek met een wapen betrapt werd, zoals Kevin P., pleitte schuldig aan inbreuken op de wapenwet. Over het bezoek van Kevin P. aan de familie van A.A. vertelde zijn advocaat dat er een beleefd verzoek werd gericht om terug te geven wat er gestolen werd. “Stel dat het om een motorfiets ging, dan is het toch niet verboden om die te gaan terugvragen?”

Vonnis op 28 juni.