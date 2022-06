Eerste artiesten bij ‘Tien om te Zien’ bekend

Op de zeedijk van Westende keert Tien om te Zien deze zomer terug op 25, 26, 27 juli en 1, 2, 8, 9 en 10 augustus. Elke aflevering komen de allerbeste hits van het moment aan bod in de hitparade, afgewisseld met een paar golden oldies uit het vroegere TOTZ, en een internationale gast. De eerste artiesten zijn nu al bekend: Metejoor & Snelle, Regi & Emma Heesters, Niels Destadsbader en Pommelien Thijs hebben al bevestigd. Ook Opium en Sha-Na komen terug voor een laatste keer. “Katia, Joyce en ik zijn dolenthousiast om nog één keer de girlpower van Opium terug te brengen naar de zeedijk”, zegt Inge Moerenhout. Ook Camille zal intussen langskomen. De eerste internationale naam is Sam Ryder, de Britse inzending van het voorbije Eurosongfestival, die tweede werd in Turijn.

De show wordt aan elkaar gepraat door het iconische Tien om te Zien-duo Anne De Baetzelier en Willy Sommers. Zij krijgen versterking van Laura Tesoro en Aaron Blommaert. Tickets voor de ‘golden circle’ – ofwel de eerste rij – zijn nu te koop via vtmtickets.be. Het muziekfeest is voor het overige gratis toegankelijk.